Reuters: 190 сотрудников агентства ООН принадлежат к боевикам ХАМАС 30.01.2024, 1:29

Ранее в ООН заявляли, что им предоставлена информация о 12 таких сотрудниках агентства.

190 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (БАПОР, UNRWA) обвиняются израильской разведкой в связях с ХАМАС и участии в нападениях на Израиль. Ранее в ООН заявляли, что им предоставлена информация о 12 таких сотрудниках агентства. Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с докладом разведки, предоставленным Израилем США.

«На основе разведывательной информации, документов и удостоверений лиц, захваченных в ходе боевых действий, сейчас можно идентифицировать около 190 террористических боевиков ХАМАС и Исламского джихада, являющихся сотрудниками UNRWA», – говорится в досье.

В досье, с которым ознакомилось агентство Reuters, утверждается, что около 190 сотрудников UNRWA, в том числе учители, присоединились к боевикам ХАМАС или Исламскому джихаду. В нем есть имена и фотографии 11 из них.

Один из одиннадцати – школьный психолог, которого в израильском досье обвиняют в оказании помощи своему сыну в похищении женщины во время вторжения ХАМАСа, когда, по данным Израиля, было убито 1200 человек и похищено 253.

Другого социального работника UNRWA обвиняют в участии в перевозке в Газу тела убитого израильского солдата, а также в координации передвижения пикапов, которые использовали боевики, и поставок оружия.

Третий палестинец в досье обвиняется в участии в погроме в приграничной израильского поселения Беери, десятая часть жителей которого была убита.

Четвертый обвиняется в участии в нападении на Рейм, где была захвачена военная база и произошел расстрел фестиваля, в котором погибли более 360 человек.

На вопрос о досье пресс-секретарь UNRWA ответила, что не может комментировать его из-за проводимого ООН расследования. Ранее более 10 стран, включая крупнейшие доноры – США и Германию – прекратили финансирование агентства.

Это огромная проблема для агентства, к которому обращаются за ежедневной помощью более половины из 2,3 миллиона палестинцев Газы, и которое и без того испытывает значительные трудности из-за войны Израиля против ХАМАС.

29 января UNRWA заявило, что не сможет продолжать сделки в Газе и во всем регионе после конца февраля, если финансирование не будет возобновлено. В Газе работает 13 тысяч сотрудников UNRWA.

Израиль уже давно обвиняет UNRWA в том, что оно препятствует расселению беженцев и иногда заявляет, что сотрудники агентства участвовали в вооруженных нападениях на него.

29 января Япония заявила, что присоединяется к другим странам, приостанавливающим финансирование UNRWA после обвинений в том, что некоторые сотрудники организации участвовали в нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.