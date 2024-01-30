Нидерланды объявили о выделении Украине €122 млн 30.01.2024, 3:57

На боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Правительство Нидерландов приняло решение выделить €122 млн помощи Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность. Об этом 29 января во время выступления в парламенте Нидерландов сообщила врио главы минобороны Кайса Оллонгрен, ее цитирует сайт кабмина страны.

Отмечается, что Нидерланды выделяют €87 млн на закупку артснарядов для Украины, €25 млн перечислят в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки вооружения, еще €10 млн – на улучшение киберзащиты страны.

Как указали в правительстве Нидерландов, эти пожертвования стали результатом консультаций контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Ранее, 21 декабря 2023 года, правительство Нидерландов объявило о выделении первого транша помощи в €102 млн из более €2 млрд, запланированных для Украины на 2024 год.

«Очень важно поддержать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, – подчеркнула Оллонгрен. – Особенно сейчас важно показать, что мы помогаем Украине. Они борются за свою страну и за ценности, которые мы разделяем: самоопределение, свобода, равенство, права человека».