Российский пленный о потерях оккупантов на войне: Там много наших мертвых валяется, их никто не забирает
- 30.01.2024, 4:36
Россиянин призвал своих соотечественников ни в коем случае не ходить на новую мобилизацию.
Бывший российский заключенный и ныне военнопленный Очаковский Анатолий всячески призывает ни в коем случае не ходить на новую мобилизацию и объясняет, что их здесь ждет.
Признание военнопленного опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
«Командир постоянно орал, бывало даже стрелял. Когда кто-то «косячил», они пристегивали наручниками к дереву и избивали», - рассказывает пленный.