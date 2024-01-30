закрыть
30 января 2024, вторник, 5:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский пленный о потерях оккупантов на войне: Там много наших мертвых валяется, их никто не забирает

  • 30.01.2024, 4:36
Российский пленный о потерях оккупантов на войне: Там много наших мертвых валяется, их никто не забирает

Россиянин призвал своих соотечественников ни в коем случае не ходить на новую мобилизацию.

Бывший российский заключенный и ныне военнопленный Очаковский Анатолий всячески призывает ни в коем случае не ходить на новую мобилизацию и объясняет, что их здесь ждет.

Признание военнопленного опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

«Командир постоянно орал, бывало даже стрелял. Когда кто-то «косячил», они пристегивали наручниками к дереву и избивали», - рассказывает пленный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох