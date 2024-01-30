Российский пленный о потерях оккупантов на войне: Там много наших мертвых валяется, их никто не забирает 30.01.2024, 4:36

Россиянин призвал своих соотечественников ни в коем случае не ходить на новую мобилизацию.

Бывший российский заключенный и ныне военнопленный Очаковский Анатолий всячески призывает ни в коем случае не ходить на новую мобилизацию и объясняет, что их здесь ждет.

Признание военнопленного опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

«Командир постоянно орал, бывало даже стрелял. Когда кто-то «косячил», они пристегивали наручниками к дереву и избивали», - рассказывает пленный.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео