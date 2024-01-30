Ракета — точно в кабинет: ВСУ уничтожили штаб РФ, командующий наступлением на Авдеевку 30.01.2024, 8:21

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Российских топ-офицеров ликвидировали прямо во время совещания.

Во время удара по месту скопления захватчиков в Донецке 29 января погибли 24 военных РФ, семеро из них - офицеры, пишет со ссылкой на источники в Генштабе приближенный к российскому военному командованию Телеграмм-канал «Кремлевская табакерка».

Всего по двум целям отработали порядка 8-10 ракет. Утверждается, что часть ракет удалось перехватить системами РЭБ, оставшееся воздушные цели ударили по офицерам РФ, когда те были на совещании, и по месту расположения военных РФ в районе дворца спорта «Дружба».

Совещание, которое было прервано ракетным ударом, было посвящено наступательной операции на Авдеевку, жалуются российские пропагандисты.

Всего на совещании согнали 11 офицеров. Поскольку «ради конспирации» те собрались в одном из «нежилых помещений», российские военные подозревают, что их «кто-то сдал».

«Погибли семеро офицеров, еще трое ранены, один чудом уцелел. Обсуждали, насколько я знаю, что делать с Авдеевкой», - цитируют пропагандисты одного из российских военных, который находится в городе.

Также якобы погибли военные, которые находились в своем месте расположения. Там были свежие резервы, которые недавно подтянули в город.

Общее число погибших, включая офицеров - 24 человека. Еще почти 30 ранены, пишет российский канал.

Странности в работе ПВО

Россияне подозревают, что к атаке могли быть причастны их же военные из ПВО - якобы работу РЭБ могли «сымитировать».

Кроме того сообщается, что из-за работы российской ПВО посреди города пострадали мирные жители - погибли минимум три человека.

«Активно работали РЭБы. Непонятно, правда, была это настоящая работа или имитация. Одна ракета прилетела точно в кабинет, где было совещание офицеров, две упали рядом со зданием. Плюс непонятно, почему ракеты сбивали прямо над улицами города. В итоге от падения обломков погибли минимум трое мирных жителей. При этом в районе «Дружбы» прилетело несколько ракет, их никто не сбил. Хотя в целом сбивали активно», - рассказал источник пропагандистов.

Все бойцы ПВО, которые отражали атаку на оккупантов, были якобы вызваны к командирам на разговор. Двое не пришли и бесследно исчезли, их сейчас ищут, так как, «скорее всего, они предатели».