Возле московского аэропорта строят секретный объект для Путина 1 30.01.2024, 8:39

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Все работы ведутся глубоко под землей.

В РФ возле московского аэропорта продолжается глобальное секретное подземное строительство на случай возможной ядерной войны.

Об этом пишет российский паблик ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что в районе Внуковского шоссе есть сверхсекретный объект, существующий еще со времен СССР и замаскированный под вечное строительство.

Именно к этому объекту подходят из Кремля, Минобороны и Лубянки секретные подземные нити так называемого «Метро 3».

«Замаскированное под строительство здание стоит в районе Внуково еще с 80-х годов прошлого века, под землей этот объект имеет на глубине более 100 метров специальный технический зал, где еще с советских времен были спрятаны специальные броневики, на которых политическое и военное руководство в случае ядерного удара по Москве, должно было добраться до ангаров спецстоянки «Внуково» и покинуть столицу», — говорится в сообщении.

Советский недострой, оберегаемый 40 лет, ожил, но все работы ведутся глубоко под землей.

Сейчас в кратчайшие сроки решается проблема подземного перехода. Впрочем, в Кремле столкнулись со многими проблемами.

«Очень сложные почвы в районе Внуково, проблемы с персоналом, точнее с острой нехваткой подземных строителей и, конечно, с оборудованием, которое в основном зарубежного производства. Проблематично было и с вывозом глинистого грунта и маскировкой самих работ, но сейчас строительство подходит к завершению», – пишет паблик.