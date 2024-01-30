Минск вошел в тройку самых криминализированных городов Восточной Европы 30.01.2024, 8:49

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Опубликован неожиданный рейтинг.

Аналитический сервис Numbeo составил рейтинг наиболее криминализированных городов Восточной Европы. Результаты оказались довольно неожиданными.

Всего в рейтинг вошли 30 городов, а возглавили его два украинских населенных пункта — Днепр и Одесса, а следом за ними, на третьем месте, идет наш Минск.

Больше белорусских городов в этом рейтинге нет, а из украинских присутствуют еще три — Харьков (5-е место), Киев (8-е) и Львов (13-е).

Из российских городов в него вошли географически азиатский Новосибирск (7-е место), Санкт-Петербург (12-е), Москва (14-е) и Нижний Новгород (22-е).

Из польских городов наибольшие проблемы у Лодзи (11-е место), после идут Гданьск (17-е), Познань (19-е), Вроцлав (22-е), Краков (24-е) и Варшава (26-е).

Города стран Балтии в 30-ку по версии Numbeo не попали, а столица Молдовы Кишинев занимает 9-е место.

Правда, не стоит к этому рейтингу относиться слишком серьезно, учитывая довольно сомнительную методологию его составления.

База данных Numbeo собирает данные для нескольких рейтингов городов по следующим показателям: индекс стоимости жизни, цены на недвижимость, безопасность, здравоохранение, дорожное движение, уровень загрязнения и т.д. При сборе данных за основу принимаются оценки пользователей платформы.

В случае с рейтингом криминальных городов у пользователей просят ответить на вопрос об уровне преступности и безопасности в их городах. На основе этих ответов и формируется рейтинг, то есть он весьма субъективен.

Достаточно сказать, что по итогам прошлого года Минск вообще занимал 1-е место.