«Муж не хочет платить банку, поэтому мы платим за съемную квартиру» 5 30.01.2024, 9:06

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Белорусы рассказали, почему они не покупают жилье.

Купить свое жилье или снимать квартиру? Казалось бы, выбор очевиден, если есть деньги, которые можно отдать на собственное жилье. Но нет, ответ не настолько однозначный. Realt пообщался с белорусами, которые годами живут на съемных квартирах, хотя некоторые из них могли бы приобрести свое жилье, а у кого-то оно и вовсе есть.

Александру 34 года. В 19 лет он уехал от родителей — и с этого момента живет на съемных квартирах. Хотя денег у молодого человека достаточно для того, чтобы без кредита купить отличную однушку или даже неплохую двушку в новостройке.

— Около 15 лет я снимаю жилье — и это разные квартиры в разных городах и даже странах. Я родился в Минске — от родителей съехал на съемную квартиру, когда был на втором курсе университета. На пару лет уезжал в Эстонию, еще около года жил в Польше. В 2018 году снова вернулся в Беларусь на постоянку — жил в Пинске, Бресте, сейчас третий год живу в Минске. Мне нравится такой образ жизни кочевника, где по большому счету у тебя нет никаких якорей — работа на удаленке, сменить место жительства ты можешь в любой момент. За эти 15 лет я пожил больше чем в 20 квартирах, ни в одной, мне кажется, не жил больше года.

С собственниками, говорит молодой человек, проблем по этому поводу не возникало.

— Часто я сразу ищу такие краткосрочные варианты. Было несколько случаев, когда знакомые моих знакомых временно уезжали куда-то и им надо было оставить на кого-то квартиру. Если это будет знакомый человек (хотя бы через пару рукопожатий), то для хозяев это играет только в плюс.

Саша говорит, что точно мог бы купить квартиру, но не хочет быть привязанным к одному месту.

— И я имею в виду не только город, а элементарно — локацию. Мне не близка идея — всю жизнь работать в одном месте или жить. Мне кажется, так гораздо лучше чувствуешь город, когда меняешь место жительства. Сделать это, когда у тебя съемная квартира, гораздо легче, чем когда своя собственная.

«Свою квартиру сдаю, чтобы избавиться от воспоминаний, и снимаю ближе к центру»

История Алены (имя изменено) тоже не самая типичная. У девушки есть хрущевка в Заводском районе Минска, которая осталась после развода. Но там она не живет: ту квартиру сдает, а сама снимает студию ближе к центру.

— Скажу честно, что условия в квартире, которую снимаю я, гораздо лучше, чем в моей личной квартире. Но для меня это не единственная причина этой сложной схемы: пока мне сложно жить одной там, где еще недавно было много планов на будущее с другим человеком. Полностью сменить декорации было моей идеей. С квартирантами я шучу, что, с одной стороны, я идеальная собственница: точно не буду приходить в гости по делу и без просто потому, что мне грустно туда приходить. Но с другой стороны — отдавать деньги мне придется исправно, потому что их же я отдаю за свою квартиру.

Разница получается около ста долларов: свою квартиру Алена сдает за 250, а снимает за 340.

— Для меня это комфортно. Я считаю, что снимаю квартиру недалеко от центра за 90 долларов плюс коммуналка. Минус страдания о разводе, — улыбается девушка.

«Не помню ни одного одноклассника, кто жил бы на съемной квартире»

Иван признается честно: единственная причина, по которой он не покупает квартиру, — отсутствие на нее денег.

— В детстве мне казалось, что квартира — это что-то само собой разумеющееся. Я не помню ни одного из своих одноклассников, чья семья жила бы на съемной квартире. Было ощущение, что съемные квартиры — это что-то из студенческих времен. А когда ты взрослый и со своей семьей — жилье у вас по-любому должно быть. В реальности оказалось иначе, к сожалению. И я, и моя жена работаем и получаем средние зарплаты по меркам среди наших знакомых, но позволить себе жилье пока не можем.

Мужчина признается, что, если бы не было детей, покупка жилья для семьи была бы более реальной.

— У нас один ребенок дошкольного возраста, второй — школьник. Очень большая статья расходов уходит на детей. Мы откладываем деньги на жилье, но, по нашим расчетам, если все будет так, как сейчас, нам нужно еще лет пять, чтобы суммы хватило на двушку без кредитов. Но с другой стороны, когда посчитали, сколько уже было потрачено на аренду, поняли, что этой суммы хватило бы на однушку. Но в кредиты влезать не хотелось.

«Муж не хочет платить банку, поэтому мы платим за съемную квартиру»

А вот Ирина против кредитов ничего не имеет, но ее муж (а точнее, его родители) считают, чем отдавать деньги банку за дорогую трехкомнатную новостройку, лучше купить какую угодно квартиру, чтобы была своя.

— Мы по этому поводу много спорили, но, к сожалению, тему так и не закрыли. Муж транслирует позицию родителей: не снимайте — живите с нами! Не берите кредит — покупайте хрущ в спальнике! С первым, слава богу, получилось убедить их, что жить в квартире родителей мы не будем, а вот с кредитом сложно. Вроде бы только договорились: все, в понедельник идем в банк! А потом муж съездит в гости к маме — и я уже вижу это сомнение: а может быть, правда это большая сумма? Может быть, посмотрим что-то дешевле. Это длится годами, и все это время мы платим в никуда — но не банку, а арендодателю. И это не сильно сходится с их же мыслью «лучше бы простенькая, но своя».