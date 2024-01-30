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Путин украл водопад

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  • Телеграм-канал «Центр «Досье»
  • 30.01.2024, 9:13
  • 3,776
Путин украл водопад

Рядом с новой резиденцией главы РФ обнаружили неожиданного соседа.

Центр «Досье» получил подробное видео из еще одной резиденции Владимира Путина. Наш источник смог обойти стороной все посты охраны и снять с беспилотника особняки президента в Карелии у Ладожского озера.

На этих кадрах видно, что на берегу залива Марьялахти у российского лидера — три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины, а также — личный водопад, который огородили от посторонних. Для Путина напротив поставили специальную беседку.

Рядом с резиденцией Путина «Досье» обнаружил нового соседа. В четырех километрах обосновался Роман Абрамович. На его участке — дом, баня, ресторан и арт-объект «Это страна чудес», который раньше находился на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Телеграм-канал «Центр «Досье»

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