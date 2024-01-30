На Бориса Надеждина написали первый донос в России 1 30.01.2024, 9:18

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Борис Надеждин

Требуют объявить «иноагентом».

Российский «активист» Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой объявить «иностранным агентом» политика Бориса Надеждина, собравшегося выдвинуться на пост президента России.

«Активист» указал на несогласие Надеждина с Владимиром Путиным и проводимой им политикой, включая участие в войне в Украине. «То есть кандидат в президенты РФ намерен навязывать россиянам то, от чего РФ так старательно пытается защитить свой народ», — заявил Бородин.

Кроме того, он отметил поддержку Надеждина оппозиционными политиками, активистами, журналистами и сторонниками Алексея Навального, считая, что через кандидатуру Надеждина «либералы» продвигают «западную» повестку в России. Бородин также упомянул слухи о том, что основным спонсором Надеждина выступает Михаил Ходорковский, и потребовал признать политика «иноагентом», если у него будет найдено зарубежное финансирование.

В пресс-службе Бориса Надеждина отреагировали на попытку проверки его на «иноагентство», заявив, что оснований для такого признания нет. «Наш штаб не получает и никогда не получал финансовую или организационную помощь из-за рубежа или от других иноагентов. Как давление это не рассматриваем. Делать заявление после каждой инициативы городских сумасшедших не считаем нужным. Работаем дальше», — отметили в пресс-службе Надеждина представители SOTAvision.

Виталий Бородин является главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» и известен своей практикой написания доносов на российские медиа, а также на российских актеров, музыкантов, политиков и общественных деятелей.