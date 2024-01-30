Правящая коалиция Латвии договорилась запретить импорт зерна из Беларуси 2 30.01.2024, 9:24

И из России.

Правящая коалиция договорилась запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию.

Об этом после коалиционного собрания сообщили премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»), министр земледелия Армандс Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) и председатель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Министр земледелия Армандс Краузе отметил, что в дальнейшем будет введен усиленный контроль транзита зерна, который будет осуществлять Продовольственно-ветеринарная служба, оценивая качество, безопасность и происхождение продукции. Это важно, чтобы определить, является ли зерно российским или украденным с оккупированных территорий Украины.

Также коалиция договорилась, что компании, использующие в своем производстве зерно российского происхождения, не смогут претендовать на программы поддержки сельского хозяйства, подчеркнул Краузе.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в настоящее время сложно прогнозировать финансовые последствия запрета на импорт. Она также считает и надеется, что решение Латвии также побудит страны Балтии и страны ЕС принять аналогичную инициативу.

В феврале коалиция намерена подготовить и утвердить в Сейме соответствующий законопроект. Что характерно, 18 января Сейм уже передал на рассмотрение в парламентские комиссии законопроект оппозиционного Национального объединения, предусматривающий фактически аналогичный запрет.

Вопрос о запрете импорта зерна из России поднимается в Латвии давно, но до сих пор правящая коалиция придерживалась позиции, что необходимо совместное решение всего Европейского союза. А если Латвия примет такое решение в одиночку, то это будет ограничение «только на бумаге», поскольку можно будет легко его обойти через другие страны ЕС. В частности, такое мнение еще в начале прошлой неделе озвучивала премьер Эвика Силиня. В то же время президент Латвии Эдгар Ринкевич 25 января заявил, что выступает за введение запрета Латвией.