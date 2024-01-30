В духе Скабеевой: итальянский форвард опозорился скандальным видео 1 30.01.2024, 9:44

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Марио Балотелли

Известный футболист сразу же решил дать «заднюю».

С началом полномасштабной войны в Украине мировой футбол стал отмежевываться от россиян. Местные команды отстранили от еврокубков, а сборную не допустили к отбору на Евро-2024.

Тем не менее среди футболистов находится немало представителей, которые продолжают превозносить Россию и терпеть войну. Одним из таких стал скандальный форвард Марио Балотелли.

Итальянец у себя в инстаграм опубликовал скандальное видео. На нем он сравнивает поведение президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина во время чествования погибшего военного.

Марио явно выставляет главного террориста мира в положительном ключе, ведь он не боится даже дождя. Видео навлекло хейт на Балотелли и потому пришлось давать заднюю и объяснять свою позицию.

«Это было не о политике. Это было об уважении к погибшим людям. Перестаньте плакать и поймите суть», – написал Марио.

Напомним, что за свою карьеру Балотелли успел поиграть за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешию», «Монцу» и «Сен». С 2023 года форвард играет за турецкий «Адана Демирспор».