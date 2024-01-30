«Что это было?»: над Лукашенко посмеялись в Санкт-Петербурге 2 30.01.2024, 9:53

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Диктатора отправили дальше Антарктиды.

Корреспондент российского «Коммерсанта» Андрей Колесников в насмешливо-ироническом стиле описал заседание «высшего совета» «союзного государства Беларуси и России» с участием Путина и Лукашенко.

По словам Колесникова, мероприятие в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге было назначено на довольно раннее время, и Путин заехал за Лукашенко не поздно. Поэтому можно было надеяться, что все не затянется.

«Но надо же такому случиться: направляясь к залу заседаний, Владимир Путин и Александр Лукашенко прошли мимо одной пустой комнаты, где сразу решили уединиться (такое впечатление, что они как только увидят такую комнату, так сразу и начинают в ней пить чай с утра до вечера)».

В итоге все присутствующие ждали политиков еще полтора часа. После чего Лукашенко, войдя в зал, заявил: «Вы, наверное, знаете, мы плотно два дня, можно сказать двое суток, работаем! Перешли плавно в третьи сутки, сделали немало добрых дел!»

«В последнее мнение, в отличие от первого, почувствованного на себе, мне поверить было сложнее», — рискованно пошутил Колесников.

После того выступил, по определению Лукашенко, «как хозяин этого хорошего дела», Владимир Путин, но, по словам корреспондента «Коммерсанта», «оснований себя процитировать он не дал».

Зато высказывания Лукашенко Колесников цитировал щедро, практически каждое из них сопровождая своими краткими едкими комментариями.

Так, на реплику Лукашенко, что они с Путиным поработали «от Южного полюса до Северного», корреспондент заметил, что «похоже, они собрались не только в Антарктиду, как уже успел ранее анонсировать Лукашенко, но и в Арктику».

На высказывание Лукашенко относительно Путина, «как здесь президент сказал», Колесников отреагировал:

«Такое впечатление, что Александр Лукашенко отдавал себе отчет в том, что в зале сейчас был один «президент».

Когда Лукашенко похвастался, что в Беларуси до сих пор остались советы, как во времена СССР, Колесников не удержался от реплики: «Разве что-то еще из того, что уже было в советские времена, не сделано еще в Беларуси?».

Относительно же высказанного Лукашенко намерения создать совместный «нормальный медиахолдинг», журналист отметил:

«Совместных медиапроектов, на которые тратятся бюджетные деньги обеих стран, вообще-то немало. Газеты, журналы. И оказывается, все зря».

Общий же вывод по результатам услышанного:

«Заседание «высшего госсовета» в честь 25-летия «союзного государства» оказалось кратким, и, как всегда, по его итогам никто не сможет толком сказать, что же это было».