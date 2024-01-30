Почему белорусам нельзя просто выбросить ненужную сим-карту? 1 30.01.2024, 9:55

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Юрист объяснил.

Что делать, если сим-карта оказалась не нужна? Например, решили поменять номер телефона. Или вовсе отказаться от услуг мобильного оператора. Симку – просто на выброс? Нет, так не пойдет. Почему – изданию «АиФ» рассказал адвокат Андрей Мисаров.

Сначала нужно удалить старый номер на финансовых и государственных интернет-сервисах, где он был раньше указан, сообщил адвокат. И пояснил, что мобильный оператор продаст его через несколько месяцев после того, как вы перестанете им пользоваться.

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Также важно исключить вероятность того, что кто-то другой получит возможность заходить с его помощью в ваши личные кабинеты, предостерег Мисаров. И напомнил, что в таких случаях на счету старой сим-карты могут оставаться деньги:

«И если вы не напишете оператору заявление о расторжении договора о её обслуживании, вы их потеряете. Оператор будет считать, что вы намерены эту симку сохранить, и за поддержание её в рабочем состоянии будет брать плату, пока баланс счёта не обнулится».

Мисаров также уточнил, что несовершеннолетние могут подключить номер только при участии одного из родителей (опекунов, попечителей).