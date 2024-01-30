Нацбанк предложил ввести для белорусов новшества по кредитам 30.01.2024, 10:07

Но проценты клиенту все равно придется заплатить.

Представители белорусских банков в настоящее время обсуждают проект закона о потребительских кредитах и микрозаймах. В числе предложенных новаций — введение новых условий для предоставления отсрочки платежей по кредиту для физических лиц.

В каких случаях банкам предложили предоставлять отсрочку клиентам, рассказал начальника Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Александр Шевко.

По словам Шевко, отсрочку в три месяца банкам предложили предусмотреть для белорусов, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К ним на этапе разработки законопроекта отнесли следующие случаи:

смерть супруга либо супруги;

потеря работы;

признание заемщика нетрудоспособным в соответствии с законодательством;

более 40 дней нетрудоспособности (например, по болезни).

Представитель Нацбанка подчеркнул, что речь не идет о полном списании процентов, а лишь о временной «заморозке» обязательных выплат на три месяца. По истечении этого периода проценты клиенту все равно надо придется заплатить.

Еще один случай, который могут прописать в этом законодательном акте — увеличение числа лиц, которые находятся на иждивении у кредитополучателя (например, рождение ребенка).

Кроме того, стороны в настоящее время обсуждают вопрос внесения поправок в закон о кредитных историях белорусов. В частности, предлагается расширить перечень источников данных для кредитной истории физлица (сейчас такие данные предоставляют только банки, микрофинансовые и лизинговые организации, а также Нацбанк). Потенциально к ним могут добавить еще и мобильных операторов, которые должны будут предоставлять сведения, например, о взятых в рассрочку смартфонах.