ВСУ сбили ракеты Х-101 из ПЗРК «Перун» и пулемета «Браунинг» 3 30.01.2024, 10:26

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Генерал Наев раскрыл подробности.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев лично поздравил украинских защитников, которые 23-го января сбили две крылатые ракеты Х-101. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 30 января.

По словам Наева, одна ракета была сбита из ПЗРК «Перун» а другую — из крупнокалиберного пулемета «Браунинг».

Кроме того, как уточнил командующий, все причастные к ликвидации российских ракет защитники — киевляне. Также Наев добавил, что это их первое сбитие воздушных целей.

«Молодые ребята — настоящие украинцы. Они хорошо подготовлены, ведь прошли соответствующую подготовку в отведенное для этого время», — рассказал генерал-лейтенант.

Также Наев отметил, что вместе с военными обсудили их потребности, чтобы повысить способности и пообещал обеспечить дополнительную поддержку.

ПЗРК «Перун»: что известно

ПЗРК «Перун» — переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетящими целями, в частности самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Новая пусковая установка является глубокой модернизацией ПЗРК «Гром», принятого на вооружение польской армии в 1995 году, который в свою очередь был разработан на базе советских ПЗРК «Игла». Модернизация «Перуна» позволила увеличить чувствительность инфракрасной головки самонаведения в 4 раза. Благодаря этому ПЗРК может наводиться на значительно большем расстоянии до цели, чем «Гром».

Пулемет «Браунинг»: детали

Пулемет «Браунинг» — крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.