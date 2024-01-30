История белоруса, спасенного из рабства на кирпичном заводе в Дагестане, получила продолжение 1 30.01.2024, 10:29

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Возбуждено уголовное дело.

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту использования рабского труда на кирпичном заводе, откуда ранее волонтеры спасли белоруса, сообщили в Следственном комитете по республике.

По результатам проверки следователи установили наличие признаков преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего). В отношении руководства кирпичного завода было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 29-летний гражданин соседнего государства в январе 2024 года с целью осуществления трудовой деятельности прибыл на территорию Республики Дагестан на завод по производству кирпича, расположенный в Карабудахкентском районе республики. Руководство завода под предлогом оформления трудового договора и временной регистрации по месту пребывания изъяли у последнего паспорт, после чего использовали труд потерпевшего, который по независящим от него причинам, вследствие изъятия документа, удостоверяющего личность, не мог отказаться от выполнения возложенных на него работ», — проинформировали в СК.

В настоящее время по уголовному делу проверяется наличие фактов совершения руководством предприятия аналогичных преступных действий в отношении иных лиц, допрашиваются свидетели.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры освободили белоруса из рабства на кирпичном заводе в Дагестане.

Активистка движения «Альтернатива» Эльвира Магомедова рассказала, как, рискуя своей жизнью, сумела перехватить пострадавшего у злоумышленников. Шестеро мужчин, которые удерживали на кирпичном заводе вблизи Каспийска гражданина Беларуси, преследовали ее и били по стеклам ее машины.

Белорус рассказал, что его зовут Дмитрий, он из Минска. На Ярославском вокзале ему предложили работу на складе, но в итоге привезли на кирпичный завод. Там у минчанина забрали документы и сказали, что купили его за 35 000 российских рублей (около 400 долларов по текущему курсу). Он якобы должен отработать три месяца, и тогда ему вернут документы.

Позже стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с рабством на кирпичном заводе в Дагестане.