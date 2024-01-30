Захарова созналась 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.01.2024, 10:38

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Мария Захарова

«Бангкок Хилтон» для русских.

То, что представитель МИД России Захарова открыто и не без удовольствия признает, что за отменой концертов Галкина в Индонезии стоят власти РФ, говорит о том, что аналогичные преследования за рубежом артистов, не поддерживающих «операцию Z», дело тех же рук.

Журналист Михаил Козырев утверждает, что ситуацией с арестом группы «Би-2» в Таиланде напрямую управляют власти РФ, и это показательная расправа. Музыкантов содержали в камере под открытым небом на жаре +35/40. К ним «подсаживали» русскоговорящих «переговорщиков», которые оказывали на них психологическое давление.

Дмитрий Гудков заявил, что к задержанию может быть причастно российское консульство. После концерта в Пхукете консул РФ в Таиланде Владимир Соснов «лично позвонил в департамент миграции и потребовал не отпускать музыкантов со штрафом, а депортировать их в Россию». Там им мог грозить арест за «дискредитацию армии».

25 января полиция задержала «Би-2» после концерта в Пкухете. Повод - некорректно оформленные организаторами документы. Ночь они повели в камере, а на следующий день суд назначил им штраф, который они оплатили. Затем их задержала миграционная полиция и перевезла в тюрьму в Бангкоке, где решался вопрос об их депортации в РФ.

«Вата» ликует!

На 13 февраля в том же клубе Illuzion запланирован концерт Моргенштерна. Ранее в Таиланде отменили выступления стендапера Руслана Белого и концерт Галкина.

Так как 4 из 7-ми участников «Би-2» являются гражданами Израиля, его МИД и посольство в Бангкоке добились от местных не проводить депортацию в РФ и разрешить переплет в Тель-Авив. Еще у двоих американский паспорт, у одного австралийский. Решением их проблемы также занимаются посольства США, Австралии и Германии.

А вот созданием проблем, занимаются наследникии ВЧК-ОГПУ в лице путинских спецслужб и «дипломатов».

Главное отличие нынешних методов террора в том, что он направлен не только на запугивание или ликвидацию сбежавших за границу политических врагов режима.

Но и на преследование там неугодных лидеров общественного мнения из числа «неполитических».

И угрозу всем критикующим Кремль российским эмигрантам/релокантам. Цель - создать атмосферу страха, неуверенности среди всех, используя рандомный метод выбора жертв. Примерно, как в самой РФ, где сажают и штрафуют не всех, а отдельных граждан.

В случае с уехавшими - это еще и месть тем, кто успел/смог спатись, и теперь не досягаем для органов (за исключением стран СНГ, из которых РФ может добиться экстрадиции).

Теперь каждому из них потенциально грозит в РФ заочный приговор и конфискация имущества за «полититические преступления» («военные фейки», «дискредитацию армии», работу на «нежелательные организации» и т.д. - список расширят). Закон принят в 1-м чтении. Перевод жилья или акций на жен и детей не поможет. ВС РФ разрешил отнимать у «предателей» переданное третьим лицам. Такая вот большевистская экспроприация вкупе с советской конфискацией имущества «врагов народа».

Ну, а для избранных, известных врагов будут периодически врубать операции «Трест» 2.0 или «Утка» в режиме шпионского гротеска с «Петровым и Васечкиным».

Нынешняя публичная демонстрация работы агентуры за границей и закон о конфискации - сигнал всем, кто уехал и не хочет молчать. «Ходите и оглядывайтесь». Самое безобидное, что может случится - сорвем гастроли, не дадим заработать, расстроим любой бизнес в «нейтральных странах», отнимем в РФ имущество, создадим там проблемы родственникам, хакнем серверы, счета.

Надо будет, и на уехавшую Пугачеву дело заведем, как уже призывали. И Шевчук с другими антивоенными артистами штрафами и запретами концертов в РФ не отделаются. И всем политикам, блогерам, что против «СВО», дадим по «десяточке».

Там - с любым из вас может произойти то же, что с Левой Би-2 или Литвиненко.

Здесь - то же, что с Немцовым, Эстемировой, Кара-Мурзой, Навальным, Гориновым.

Или с 72-летней пенсионеркой Евгенией Майборода, отправленной на 5,5 лет в колонию за два репоста ВКонтакте.

Кремль решил загнать всех россиян, вне зависимости от местоположения, в глобальную тюрьму «Бангкок Хилтон» с невидимыми решетками.

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