Умер экс-тренер Домрачевой Николай Захаров 30.01.2024, 10:42

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В сборной Беларуси специалист работал в 1990-е и 2000-е годы.

Бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров скончался на 78-м году жизни.

В сборной Беларуси специалист работал в 1990-е и 2000-е годы.

Именно Захаров в 2004 году предложил Дарье Домрачевой сменить спортивное гражданство и перейти в белорусскую команду, пишет Tribuna.com.

В составе сборной Беларуси она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Захаров родился в деревне Уват Тюменской области, последние несколько лет жил в Болгарии.