Умер экс-тренер Домрачевой Николай Захаров
- 30.01.2024, 10:42
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В сборной Беларуси специалист работал в 1990-е и 2000-е годы.
Бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров скончался на 78-м году жизни.
В сборной Беларуси специалист работал в 1990-е и 2000-е годы.
Именно Захаров в 2004 году предложил Дарье Домрачевой сменить спортивное гражданство и перейти в белорусскую команду, пишет Tribuna.com.
В составе сборной Беларуси она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.
Захаров родился в деревне Уват Тюменской области, последние несколько лет жил в Болгарии.