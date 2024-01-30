Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки 1 30.01.2024, 10:49

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Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время.

Обычно размеры микроволновых печей нас ограничивают в возможности разогрева только одной тарелки. Однако, что делать, когда требуется подогреть еду сразу на двоих, а время поджимает?

Простой, но эффективный лайфхак поможет вам решить этот вопрос, пишет glavred.info.

Подогреваем две тарелки за один раз

Чтобы справиться с вызовом и подогреть сразу две тарелки в микроволновой печи, используйте простую хитрость. Положите одну тарелку, как обычно, внутрь микроволновки. Вторую тарелку установите на самодельную подставку, созданную из невысокого стакана или чашки.

Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время, особенно в утренние часы, когда каждая минута на счету.

Хитрость с двумя тарелками в микроволновке станет настоящим спасением для тех, кто ценит время. Это особенно актуально по утрам, когда все спешат на работу или на важные встречи. Проблема с разогревом двух порций одновременно теперь у вас не возникнет.