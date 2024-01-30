ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области
- 30.01.2024, 10:54
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Генштаб рассказал, как сбили истребитель-бомбардировщик РФ.
Украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
По его словам, ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.
В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.