ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области 30.01.2024, 10:54

1,704

Генштаб рассказал, как сбили истребитель-бомбардировщик РФ.

Украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.

В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.