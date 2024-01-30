закрыть
30 января 2024, вторник, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области

  • 30.01.2024, 10:54
  • 1,704
ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области

Генштаб рассказал, как сбили истребитель-бомбардировщик РФ.

Украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.

В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох