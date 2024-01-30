В Бобруйске строители взяли деньги, но починили дорогу только на бумаге 30.01.2024, 10:56

Речь идет про десятки тысяч рублей.

В Бобруйске из бюджета было выделено 40 тысяч рублей на благоустройство одной из городских дорог. Деньги были перечислены, но асфальт в оговорённом месте так и не появился. Хотя по бумагам все работы были проведены.

Бобруйские оперативники говорят о сговоре руководителя ремонтно-дорожного предприятия и заказчика. По версии милиции, должностные лица дали указания подчиненным оформить ложные документы, в том числе акт сдачи-приема и ввода в эксплуатацию объекта.

При этом никакие работы на месте произведены так и не были. В итоге следователи завели уголовное дело о превышении служебных полномочий.