закрыть
30 января 2024, вторник, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске строители взяли деньги, но починили дорогу только на бумаге

  • 30.01.2024, 10:56
В Бобруйске строители взяли деньги, но починили дорогу только на бумаге

Речь идет про десятки тысяч рублей.

В Бобруйске из бюджета было выделено 40 тысяч рублей на благоустройство одной из городских дорог. Деньги были перечислены, но асфальт в оговорённом месте так и не появился. Хотя по бумагам все работы были проведены.

Бобруйские оперативники говорят о сговоре руководителя ремонтно-дорожного предприятия и заказчика. По версии милиции, должностные лица дали указания подчиненным оформить ложные документы, в том числе акт сдачи-приема и ввода в эксплуатацию объекта.

При этом никакие работы на месте произведены так и не были. В итоге следователи завели уголовное дело о превышении служебных полномочий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох