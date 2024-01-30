Соловьев придет, скрипнет зубами Телеграм-канал «СерпомПо»

30.01.2024, 10:59

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Мизулина достучалась.

Евросоюз засадил младшую Мизулину под санкции, присовокупив к ее подсанкционной мамаше. Обе теперь невыездные в Европу к своему брату и сыну Мизулину, страдающему в Бельгии от засилья геев, но так и не собравшемуся в окопы СВО. Обе могут продолжать муссировать тему «нравственности» внутри страны.

Младшая Мизулина коротко протрубила в ответ включение ее в санкционный список: «Служу России». Правильнее было бы сказать: «Стучу на Россию». Или, скажем: «Доношу на Россию».

В общем, Европа захлопнула двери. Сегодня вечером Мизулины могут это отпраздновать, выпить шампанское. Позвать на вечеринку Соловьева. Тот придет, скрипнет зубами.

Второй тост можно поднять за сегодняшнюю регистрацию Путина – еще шесть лет можно будет стучать. Если, конечно, активную работу не прервут появившиеся из-за кулис «маленькие лебеди», что пронесутся по сцене по всем экранам страны под бессмертную музыку Чайковского.

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