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Соловьев придет, скрипнет зубами

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.01.2024, 10:59
  • 1,400
Соловьев придет, скрипнет зубами

Мизулина достучалась.

Евросоюз засадил младшую Мизулину под санкции, присовокупив к ее подсанкционной мамаше. Обе теперь невыездные в Европу к своему брату и сыну Мизулину, страдающему в Бельгии от засилья геев, но так и не собравшемуся в окопы СВО. Обе могут продолжать муссировать тему «нравственности» внутри страны.

Младшая Мизулина коротко протрубила в ответ включение ее в санкционный список: «Служу России». Правильнее было бы сказать: «Стучу на Россию». Или, скажем: «Доношу на Россию».

В общем, Европа захлопнула двери. Сегодня вечером Мизулины могут это отпраздновать, выпить шампанское. Позвать на вечеринку Соловьева. Тот придет, скрипнет зубами.

Второй тост можно поднять за сегодняшнюю регистрацию Путина – еще шесть лет можно будет стучать. Если, конечно, активную работу не прервут появившиеся из-за кулис «маленькие лебеди», что пронесутся по сцене по всем экранам страны под бессмертную музыку Чайковского.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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