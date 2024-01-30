«Уехали все, кто мог и хотел» 1 30.01.2024, 11:11

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Как айтишники отреагировали на закрытие программы PBH.

26 января МИД Польши сообщил о приостановке выдачи виз белорусам по программе Poland Business Harbour, созданной для привлечения в страну IT-специалистов. Главной претензией к программе стало нецелевое использование виз. MOST поговорил с обладателями виз PBH (имена изменены) о том, почему они не воспользовались ими или использовали не по назначению и что будут делать теперь.

«Рассматривали вариант эвакуации из-за страха военных действий на территории Беларуси»

Александре визу PBH предложил сделать работодатель в феврале 2022 года.

— С началом войны компания, где я работала, решила уйти с рынка Беларуси и начала экстренно эвакуировать сотрудников. Я, долго не раздумывая, согласилась. Мне, моему мужу и двум несовершеннолетним детям визы сделали в течение месяца. Но к переезду мы не были готовы, поэтому использовать визу по назначению не планировали. Однако рассматривали вариант эвакуации по причине возможного начала военных действий на территории Беларуси. Этого, к счастью, не случилось. За время действия визы мы воспользовались возможностью выехать за границу дважды — чтобы навестить друзей и родственников.

К приостановке выдачи виз PBH Александра относится с пониманием.

— Считаю, что это объективно вынужденная мера. За период выдачи PBH уехали все, кто мог и хотел. Я не переживаю из-за отмены программы, так как понимаю, что если мы с мужем соберёмся переезжать, то получим визу по официальному приглашению на работу.

«Жизнь представлялась несладкой»

Юлия работает в отделе кадров белoрусской IT-компании.

— С началом войны в Украине я через свою компанию получила визу PBH. Как и многие, мы опасались, что конфликт перекинется на территорию Беларуси. Но специальность у меня не айтишная, я работаю с бумагами, оформляю сотрудников на работу. Зарплату мою нельзя назвать высокой. Мой муж тоже не программист, он работает в банковской сфере. Ехать в другую страну, без знания языка казалось совершенно бессмысленным. Даже если бы компания предложила релокацию, с учётом стоимости съёмного жилья и того, что мужу без знания польского светила низкооплачиваемая работа, жизнь представлялась несладкой.

Для выезда за границу визу Юлия не использовала и получать её второй раз не планировала.

«Пока собирались с мыслями, правительство Польши ужесточило антиковидные меры»

Татьяна с мужем работают в сфере IT. Первый раз визы Poland Business Harbor они получили ещё осенью 2020 года.

— Как только появилась такая возможность, мы с мужем и детьми сразу получили визы PBH. Было понятно, что протестное движение в Беларуси гасится, и мы считали, что в стране оставаться небезопасно. Мы понимали, что из-за высоких налогов, особенностей трудоустройства и аренды жилья несколько понизим уровень жизни, но свобода была дороже. Пока собирались с мыслями, правительство Польши ужесточило антиковидные меры, сделав пересечение границы затруднительным. Пришлось остаться в Беларуси.

В начале осени 2021 года, когда срок действия виз подходил к концу, семья сделала попытку получить новые визы PBH. При подаче Татьяну с мужем спросили, почему они не использовали прошлые визы.

— Мы ответили как есть: не поехали из-за антиковидных ограничений с польской стороны. Нас предупредили, что консул может отказать в выдаче. Но в итоге повезло — всей семье выдали визы, и мы сразу же уехали.

Сейчас Татьяна с мужем получили ВНЖ и продолжают работать в Польше.