Эксперимент: что стало за два года со сбережениями белорусов в экзотической валюте 1 30.01.2024, 11:25

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Диверсификация по-белорусски.

В игру «Надо было покупать доллары» или «Надо было сдавать доллары» рано или поздно ввязывался любой белорус. Когда финансовый туман рассеивался, могло выясниться: поступать надо было в точности наоборот. Два года назад мы вступили в неизвестность вместе с юанем, пока все искали доллары, пишет onliner.by. С чем вышли и получилось ли заработать?

Вообще, «заработать» — громкое слово, если мы про покупку и продажу валюты. Можете поспорить и рассказать, как выгодно вложились и обхитрили рубль? Допустим. Но есть и люди, которые в марте 2022 года покупали доллар по 4 рубля.

Напомним, мы в январе 2022-го шли в обменник с четкими планами диверсифицироваться. В этом должны были помочь китайский юань, японская иена, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк.

Не хранить все в долларах — достаточно правильная стратегия, но нашим планам обогатиться мешало то, что мы имели дело с наличкой, которая ненадежна из-за инфляции (но на тот момент валютные вклады были доступны только для доллара, евро и российского рубля).

Тогда финансовый аналитик советовал оценивать эффективность таких вложений на горизонте трех-пяти лет. Посмотрим, что изменилось за два года.

Кто принес прибыль?

Год назад мы сверяли цифры и считали убытки, к которым должны были быть готовы. Ликвидность этих валют на нашем внутреннем рынке низкая, поэтому итог того, как мы уходили в минус, смотрите в третьей колонке.

Спустя два года снова беспощадно пытаемся выйти в плюс. Получилось или нет? Смотрите четвертую колонку.

Иена, канадский доллар и шведская крона все еще не оставляют шансов выйти из обменника победителем. Предсказуемо: эти валюты не нужны нашим банкам, от них не так просто избавиться по выгодному курсу. Их придется покупать дорого, а отдавать намного дешевле из-за большой разницы курсов.

Еще три валюты — фунт стерлингов, швейцарский франк и юань — можно было бы сдать и получить прибавку в белорусских рублях (но делайте поправку на инфляцию за два года).

Два года назад мы зафиксировали курсы покупки доллара — 2,585 рубля — и евро — 2,934 рубля. Теперь нести их в обменники можно по 3,1823 и 3,448 рубля соответственно.

Вот как выглядит в итоге доходность вложений на горизонте двух лет:

А что насчет депозитов в юанях?

Пока мы копили под подушкой, на рынке успели появиться вклады в юанях. По своей сути это такой же депозит, как в долларах или евро. Единственное отличие: пока в банковской системе не так много наличного юаня, поэтому подержать его в руках не получится.

— Для оформления депозита вы приносите белорусские рубли, которые пересчитываются по курсу в юань с зачислением на банковский счет. Когда закрывается вклад, используется та же механика: безналичные юани конвертируются в обратно в рубли, — объясняют, как это происходит, в «Альфа Банке».

В среднем по юаню банки предлагают 3—4% годовых в зависимости от срока депозита и наличия права досрочного отзыва.

Это устоявшаяся рыночная ставка, ее размер несколько превышает ставки на международном рынке, что объясняется высоким спросом на эту валюту в банковских системах Беларуси и России, уточняют специалисты.

— Многие крупные корпоративные клиенты стали активно кредитоваться в юане, что обусловило стабильный возрастающий интерес банков к привлечению юаней и формированию устойчивой базы фондирования.

Дополнительным фактором возрастающей популярности юаня стали объективные сложности с расчетами в долларах и евро. Из-за международных ограничений банки не могут зарабатывать на них, как раньше: на переводах, платежах.

Поэтому и ставки по ним — символические 0,1%: доллары и евро сейчас не нужны в таком объеме, и на их фоне ставки по депозитам в юанях выглядят достаточно привлекательно.

— Юани не так просто пойти и купить в банке.

— Наличные в системе точно есть, но это небольшой объем — евро и долларов определенно больше.

Это вопросы логистики, проверки подлинности купюр, хотя и они решаемые. Здесь есть другой важный момент: насколько население готово сберегать в этой валюте деньги. Ведь часто наличные — это часть сбережений, которую мы храним дома. Условно говоря, как только юань станет массовым трендом, банки сделают все необходимое, чтобы белорусы смогли купить его в кассах и обменных пунктах.

Что ждать от курса юаня?

Курс юаня на международном рынке зависит от многих факторов, главным образом — от показателей экономического развития Китая, динамики роста ВВП, инфляции, процентной ставки регулятора и так далее.

— Пока мы видим, что экономика Китая остается уязвимой в жесткой конкурентной борьбе, и в текущем году экономическому руководству страны будет очень важно восстановить спрос зарубежных инвесторов на местные акции корпоративного сектора Китая.

Спред между покупкой и продажей наличного юаня на рынке Беларуси пока держится на уровне около 2%. Это больше, чем у доллара или евро, потому что банки перестраховываются от скачков курса в условиях, когда ликвидность валютного рынка с юанем еще не достигла таких объемов, как с «традиционными» валютами.

— У белорусов пока нет привычки сберегать в юане — чаще его используют для покупки китайских авто или краткосрочных сделок, — отмечают в «Альфа Банке». — То есть «коротких» юаней больше, и пока они определяют тактику банков при курсообразовании. Если мы увидим, что клиенты все больше выбирают юань для накопления на квартиру, например, или учебу, не будут активно обменивать его, а начнут сберегать, спред уменьшится. Но это вопрос отношения белорусов к китайской валюте.

Эксперт: «Ни одна валюта не защищает от инфляционных рисков»

Есть ли смысл прямо сейчас вкладываться в юани? Прежде чем принимать решение о покупке какой-либо валюты, нужно понимать, для чего она нужна, объясняет финансовый консультант Елена Максимович.

— Если для защиты от инфляции, то это не вариант. Если человек из-за своего отношения к рискам не может расстаться со своими кровными, то да, покупка валюты поможет снизить инфляционные риски, но только если считать в национальной валюте.

Ни одна валюта не защищает от инфляционных рисков и не создает прибавочной стоимости. Для получения прибавочной стоимости нужно инвестировать в бизнес и ориентироваться на страны, в которых на данный момент наблюдается рост производства. Китай является одной из таких стран. Поэтому эффективнее будет не скупать юани, а инвестировать в китайские компании.

Если говорить о выделении юаню доли в валютном портфеле, то нужно понимать, что в настоящее время эта валюта не является востребованным средством платежа во всем мире и, соответственно, у населения, поэтому и разница между покупкой и продажей пока большая. Она снизится тогда, когда население будет вместо доллара и евро покупать юань. Но тогда и курс будет повышаться, объясняет финансовый консультант.

— Главное — помнить, что диверсификация — это лучшее, что можно сделать для снижения рисков.

Если банки предлагают оформить депозит в юанях под 4%, а в долларах — под 0,1%, то выбор очевиден. Если ориентироваться на хранение валюты в наличном виде, то от инфляции не спасет ни одна валюта.

Я точно не рекомендую пытаться «заработать» на спекулятивных валютных сделках. Лучшим решением в данном плане будет диверсифицировать свой валютный портфель, понемногу вводить долю юаня и наблюдать за изменениями на валютном рынке. Но пока все-таки основная часть сбережений «под подушкой» должна оставаться в привычной валюте.