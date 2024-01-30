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Белорусские ученые разработали ЗОЖ-линейку мясных продуктов

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  • 30.01.2024, 11:30
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Белорусские ученые разработали ЗОЖ-линейку мясных продуктов
иллюстративное фото

Что в них особенного?

Учёные из Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию разработали новую линейку мясных продуктов, ориентированную на тех покупателей, которые увлечены здоровым образом жизни (ЗОЖ). Заведующая пищевым инновационным центром Института мясо-молочной промышленности Татьяна Джемига рассказала об особенностях новой продукции.

По её словам, ЗОЖ-тренды по-прежнему актуальны для Беларуси, поэтому пищевая промышленность страны постоянно работает над уменьшением калорийности продуктов, снижении содержания в них сахара и соли.

«Над этим сейчас и работаем. Многим уже полюбилось наше мороженое без сахара. Одна из недавних разработок – линейка мясных продуктов, в которых содержание соли снижено на 30%», — поделилась особенностями белорусских разработок Джемига.

Соль в промышленном производстве используют в качестве консерванта, без которого сложно сохранить продукцию в течение длительного периода. По словам специалиста, белорусские ученые смогли «разработать технологию, решающую эту проблему», частично заменив соль фитокомплексами, которые выступают также в качестве усилителей вкуса. При этом, по словам эксперта, традиционный вкус продукта не изменился.

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