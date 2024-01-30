В Гомельской области выставили на аукцион пункт позиции ракет 30.01.2024, 12:02

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Сколько хотят за необычный лот?

Комитет гоcимущества Гомельского облисполкома выставил на электронные торги здание в деревне Бобровичи Калинковичского района. Лот имеет необычное название — «Пункт позиции ракет/служебное помещение».

Речь идет о здании на территории старого советского военного аэродрома, остатки которого начали распродавать в 2023 году. Как уже рассказывал Флагшток, на месте базирования стратегической авиации СССР хотели разместить полигон для испытания техники. В прошлый раз на торги выставляли часть бывшего аэродрома, в том числе бывшие средства радиолокации, метеослужбы, а также железобетонное покрытие, сообщает «Флагшток».

Сейчас госпредприятие «Коммунальник Калинковичский», на балансе которого находятся постройки, пытается продать «Пункт позиции ракет» с условием использования здания площадью почти 530 квадратных метров как объекта розничной торговли, бытового обслуживания населения, административного либо административно-торгового назначения или использования здания как общежития.

Начальная цена лота — 51 тыс. 673 рублей — это около 16 тыс. долларов по нынешнему курсу. При этом земельный участок выдается в аренду на 50 лет.

Напомним, во времена СССР здесь располагался один из самых больших военных аэродромов, на котором дислоцировался сначала 953-й бомбардировочный полк «Витебский», а затем 306-й бомбардировочный полк. В Бобровичах базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, носители атомного оружия четвертого поколения. Рядом с аэродромом располагалась особая зона, где размещались ядерные боеприпасы.

В 1993 году авиаполк был передислоцирован в Россию, а на его месте разместилась 123-я авиационная комендатура, которая со временем трансформировалась в батальон охраны и обслуживания аэродрома. Батальон охраны находился в Бобровичах до 2014 года. После этого имущество перешло на баланс Калинковичского ЖКХ.