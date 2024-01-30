Бюрократическая моль Андрей Окунь

30.01.2024, 12:01

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Андрей Окунь

Любовь россиян и Путин не совместимы.

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

А знаете почему? Потому что Владимир Путин не политик. Он бюрократ, спецслужбист, диктатор, гнилой дед, предатель русского народа и кто угодно ещё, но не политик.

Политик в первую очередь рождается в конкуренции, в борьбе за расположение и симпатии граждан, а Путин никогда не боролся за любовь россиян. Он боролся с олигархами и политическим Укладом, доставшимся ему после Ельцина.

Да и в публичных дебатах он ни разу не участвовал, с чего бы сейчас начинать? Никогда Путин не решался выйти на сцену и публично, в прямом эфире помериться с конкурентом интеллектом, красноречием и обаянием. На это есть две причины:

1. Путин — бюрократическая моль, которая чувствует себя уверенно, только когда рядом нет тех, кто с ней мог бы аргументированно спорить. Наш президент — насекомое, которое просто перемололи бы в пыль такие политические зверюги, как Навальный или покойный Жириновский.

2. Путину не нужны дебаты, чтобы поддерживать уровень собственной легитимности. Его власть держится не на народной поддержке, а на народной отрешённости.

К тому же дебаты вовлекают людей в политику, делают выборы интереснее, а этого в Кремле всеми силами избегают. Ведь если стоит задача довести моль до президентского кресла, то и выборы должны быть подобающе безликими.

Андрей Окунь, Telegram