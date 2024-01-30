Белоруса задержали со спецназом в пункте пропуска «Варшавский мост» 1 30.01.2024, 12:20

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Мужчина спорил с таможенником.

Пресс-служба МВД сообщила о задержании 43-летнего жителя Брестской области. Для задержания на помощь сотрудникам таможни был направлен отряд спецназа «Шторм» внутренних войск МВД.

По версии милиции, мужчина не согласился с оценочной стоимостью перемещаемого им через границу товара в пункте пропуска «Варшавский мост» на границе с Польшей. Он пытался повлиять на решение таможенника.

«В ходе общения с целью воспрепятствования законной деятельности должностного лица брестчанин нецензурно выражался и высказывал угрозы», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. В видео, опубликованном МВД, мужчина называет взгляд таможенника ехидным и требует больше так на него не смотреть, так как это чревато последствиями.