Русский оккупант сбил реактивной струей гранатомета своего напарника

Русский оккупант сбил реактивной струей гранатомета своего напарника2
- 30.01.2024, 12:20
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Видеофакт.
Напарник гранатометчика-оккупанта опрометчиво встал позади и был сбит реактивной струей гранатомета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент неосторожного использования оружия оккупантами засняли бойцы-аэроразведчики.
«Гении» военного дела или обезьяна и гранатомет. Шикарный кадр с вражеских позиций подловила аэроразведка 1-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады», - говорится в комментарии к видео.