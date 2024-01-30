Русский оккупант сбил реактивной струей гранатомета своего напарника 2 30.01.2024, 12:20

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Видеофакт.

Напарник гранатометчика-оккупанта опрометчиво встал позади и был сбит реактивной струей гранатомета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент неосторожного использования оружия оккупантами засняли бойцы-аэроразведчики.

«Гении» военного дела или обезьяна и гранатомет. Шикарный кадр с вражеских позиций подловила аэроразведка 1-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады», - говорится в комментарии к видео.

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