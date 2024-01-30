Накал невидимой битвы велик и ужасен Александр Невзоров

30.01.2024, 12:31

Александр Невзоров

Шпаги цивилизованной дипломатии скрестились с русской дубиной.

Шпаги цивилизованной дипломатии скрестились с русской дубиною.

Накал невидимой битвы велик и ужасен.

Консульство РФ лезет из кожи вон, чтобы антивоенную «БИ-2» доставить в кандалах на путинскую гильотину.

Генконсул с мылом и без него лезет во все чиновные таиландские зады. Угрожает, умоляет и отстегивает.

Израиль, Австралия и еще пара стран, не пачкаясь о поганца -вразумляют туземцев.

Те окончательно запутались и перепугались.

Конечно, «БИ-2» лакомая добыча для Кремля.

Головы мятежных музыкантов станут новым символом «растущего влияния РФ в мире».

Депутаты Госдумы потирают лапки:

«Эти подонки скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».

Кремль не намерен упускать добычу, но и мир не расположен дать свершиться беспределу Москвы.

Пока все очень не просто.

Александр Невзоров, «Телеграм»