Накал невидимой битвы велик и ужасен
- Александр Невзоров
- 30.01.2024, 12:31
Шпаги цивилизованной дипломатии скрестились с русской дубиной.
Шпаги цивилизованной дипломатии скрестились с русской дубиною.
Накал невидимой битвы велик и ужасен.
Консульство РФ лезет из кожи вон, чтобы антивоенную «БИ-2» доставить в кандалах на путинскую гильотину.
Генконсул с мылом и без него лезет во все чиновные таиландские зады. Угрожает, умоляет и отстегивает.
Израиль, Австралия и еще пара стран, не пачкаясь о поганца -вразумляют туземцев.
Те окончательно запутались и перепугались.
Конечно, «БИ-2» лакомая добыча для Кремля.
Головы мятежных музыкантов станут новым символом «растущего влияния РФ в мире».
Депутаты Госдумы потирают лапки:
«Эти подонки скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».
Кремль не намерен упускать добычу, но и мир не расположен дать свершиться беспределу Москвы.
Пока все очень не просто.
Александр Невзоров, «Телеграм»