Циклон из Скандинавии принесет в Беларусь мощную волну тепла 30.01.2024, 12:34

Начало февраля будет аномально теплым.

Глубокий атлантический циклон принес в конце января мощную волну тепла на север Европы. Уже 28 января на севере Шотландии температура воздуха днём повышалась почти до +20°C. Это стало новым рекордом максимальной температуры января для Великобритании.

Волна тепла ночью с 28 на 29 января достигла Норвегии, где также наблюдались аномально высокие температуры+18.7°C. Однако, как пишут местные СМИ, в этой скандинавской стране, но до национального рекорда не хватило всего 0.3°C. В ночь на 30 января очень тепло было и в Швеции, Финляндии и на северо-западе Европы.

ECMFW прогнозирует, что числа до 12 февраля в Беларуси установится аномально тёплая погода. Ожидается, что температура в первые дни февраля будет на целых 6–10° выше нормы. Наиболее теплыми днями по прогнозу будут 3, 4, 5 февраля, когда температура воздуха будет достигать +3..+6°, по западу местами до +8°, а может даже и выше, прогнозирует телеграм-канал nadvorie.

Это произойдет благодаря тому, что от берегов Америки к нам придет еще один циклон. Он пройдет той же траекторией на север Скандинавии. В выходные его фронт принесет в Беларусь тепло от +1 до + 7°C. Это уберет половину снежного покрова из Беларуси.