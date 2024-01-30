Беларусь перебросила спецназ к границе с Украиной 3 30.01.2024, 12:45

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И установила блокпосты.

В районах украинской границы выставлены блокпосты и привлечены Силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси. В пресс-службе Минобороны сообщили подробности.

В ведомстве отметили, что комплекс мероприятий направленный на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны. Особое внимание личный состав уделяет работе на контрольно-пропускных пунктах. На направлении украинской границы привлекли личный состав ССО.

Основная цель таких действий, как заявили в ведомстве, это «обеспечение защиты граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов». Под охраной важные объекты, включая дороги и другие пути. В своих тренировках белорусские подразделения используют БПЛА.