Ода «нештатному сходу» Anti-Colorados, Defence-Line

30.01.2024, 12:51

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Российский Белгород отдувается за Воронеж.

Лет 10 назад вряд ли кто-то мог себе представить, что давно возникшая и окаменевшая, со временем, шутка «Бомбить Воронеж», воплотится в реальность, пусть и с небольшим сдвигом географии.

Все то, о чем шутили уже лет 20, сейчас происходит в соседней с Воронежской – Белгородской области. Сам Белгород уже давно живет в режиме прифронтового города и его население регулярно слышит сигналы воздушной тревоги, а в ряде случаев – слышит и видит то, что стало поводом этой тревоги.

С течением времени уже сложились некоторые представления о том, как именно Белгород отдувается за Воронеж и это стало возможным благодаря сообщениям, которые попадаются в прессе.

Так сегодня там пишут об очередном инциденте, который имел место с авиационными боеприпасами. Наверное количество подобных событий стало настолько значительным, что восприятие чего-то нового, в этом плане, уже не вызывает у местного населения, ни удивления, ни возмущения. И ведь это еще не прошло года с момента первых инцидентов. Так 20 апреля 2023 года во время полета бомбардировщика Су-34 над Белгородом, произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, в результате чего авиабомба упала в центре города — на перекрестке улиц Ватутина и Губкина и взорвалась.

Поскольку обстоятельства взрыва были очевидными, а именно – только что пролетел их самолет и двадцатиметровая воронка указывали на то, что взорвалась именно авиабомба, инцидент не удалось ни замолчать, ни свалить на Украину.

Но это было только начало. Уже 4 и 25 мая в Белгороде и области обнаружили еще две неразорвавшиеся авиабомбы ФАБ-500. 21 января уже текущего года, была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-250 уже в Белгородской области, рядом с хутором Ионовка.

А между этими случаями, ракета Х-101 так попала в один из поселков Воронежской области, а в Краснодарском крае была обнаружена еще одна такая же ракета, упавшая в малонаселенной местности.

И вот сегодня все повторилось. Вражеская пресса снова пишет о том, что в Белгородской области все продолжается по давно заведенному алгоритму, а именно – обнаружены сразу две авиабомбы ФАБ-250, «потерянными» боевой авиацией выгребухи, в Белгородской области.

Одна из них упала в хуторе Постников Корочанского района. Вторую нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Прессе об этом стало известно только сегодня, но уже постфактум, когда вчера были проведены работы по их обезвреживанию.

Из всего этого следует несколько выводов. Если там так часто теряют авиабомбы, то можно только представить глубину деградации всей их военки, начиная техникой и заканчивая персоналом, который обслуживает бомбардировщики. Как все можно так делать, чтобы бомбы и ракеты регулярно падали по собственным населенным пунктам, даже представить сложно. Хотя с учетом того, что бабы еще нарожают, то возможно это у них просто не считается проблемой.

Еще один вывод касается тактики подачи информации. Если взять последние два случая, то очевидно, что публике о них сообщили уже после того, как бомбы удалось обезвредить, а если бы они взорвались от падения или подорвались бы саперы, то о «нештатном сходе боеприпасов» никто бы и не узнал, а их пресса рассказала бы о том, что ВСУ обстреливают их территорию. Между прочим, тот самый первый случай, когда авиабомба рванула в центре Белгорода, уже начали снабжать именно такими комментариями, но их пришлось быстро дезавуировать, поскольку причина взрыва была очевидной и чтобы не устраивать скандал – признали «сход».

А сколько таких инцидентов было на самом деле – никто не знает, поскольку там, где боеприпас взорвался и где никто не увидел, что он ушел со своего же самолета – обвиняют ВСУ. Во всем этом есть всего один неприятный момент, а именно, что все это происходит в Белгородской области, будто в Московской нельзя полетать или Рязанской. Всем же лаптям хочется ощутить мощь «второй армии в мире», так зачем их лишать этого удовольствия?

Anti-Colorados, Defence-Line