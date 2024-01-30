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Как очистить подушки без стирки в стиральной машине

  • 30.01.2024, 12:53
Как очистить подушки без стирки в стиральной машине

Гениальный лайфхак.

Обычно, чтобы очистить подушки используют стирку в стиральной машине. Однако, эксперт по уборке рассказал о действенном методе, как стирать подушки без стиральной машины и быстро высушить.

Эксперт рассказал о простом способе в котором понадобится лишь два обычных домашних ингредиента - пищевая сода и уксус, передает издание Mirror.

«Синтетические подушки следует стирать каждые три-шесть месяцев, тогда как пуховые и перьевые подушки следует чистить каждые шесть-12 месяцев, и только в химическую чистку, когда она нужна. Соблюдение этих рекомендаций по чистке помогает поддерживать гигиену и эффективность различных материалов для подушек», - пояснил эксперт.

Большинство подушек можно почистить с помощью пищевой соды и уксуса и это занимает всего несколько минут. Достаточно подождать 30 минут, прежде чем подушки можно будет высушить и положить обратно на кровать.

«Сначала вы должны снять с подушек наволочки, а затем щедро посыпать содой всю поверхность подушки, убедившись, что обе стороны покрыты ею. Затем смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем и распылите смесь на подушку», - добавил он.

Нужно подождать 30 минут, чтобы ингредиенты «поработали над удалением запахов». Чтобы удалить пищевую соду и любой мусор из подушек, стоит воспользоваться щеткой или пылесосом с насадкой для обивки. Если погода позволяет, вы можете выложить подушки для высыхания, поскольку солнечный свет имеет естественные дезинфицирующие свойства, которые могут помочь устранить неприятные запахи.

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