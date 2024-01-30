Музыканты «Би-2» заявили, что решение об их депортации в Израиль отменили 30.01.2024, 13:03

Фото: «Би-2»

Решение было отменено после визита «высокопоставленных российских чиновников».

Музыканты «Би-2» заявили, что решение об их депортации в Израиль из Тайланда отменили.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале группы:

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты.

Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом».

В сообщении отмечается, что музыкантов «Би-2» продолжают удерживать в общей камере на 80 человек в миграционном центре Пхукета.

Ранее сегодня израильское издание Ynews сообщило, что четверых музыкантов, задержанных в Таиланде в конце января, депортируют в Израиль, а не в Россию. Езе одного участника группы должны были отправить в Австралию, поскольку у него есть паспорт этой страны. Сами музыканты заявляли, что ситуация с их возможной депортацией в Россию еще не решена.