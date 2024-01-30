Преподавателю военного факультета Брестского университета присудили большой срок за «измену государству» 30.01.2024, 13:06

Ранее подполковник служил в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Преподавателю военного факультета Брестского государственного университета присудили большой срок за «измену государству». Суд над ним прошел еще в ноябре прошлого года. Но подтвердить его личность удалось только сейчас.

Дмитрию Познякову 42 года. Он, вероятно, родом из Брестчины, так как большую часть жизни проработал там.

Насколько известно, мужчина когда-то был военнослужащим в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. По крайней мере, такие данные есть в базе «Киберпартизан» за 2008 год.

Впоследствии Дмитрий работал военкомом в Брестской военной комендатуре, а также преподавал на военном факультете БГУ. Есть даже учебник, который он написал в соавторстве в 2020-м.

Вероятно, что последние годы он преподавал на военном факультете Брестского государственного университета. Там он в прошлом году в соавторстве написал учебник и научную статью.

По сведениям из контактных книг, Дмитрий имеет звание подполковника.

Когда началась война с Украиной, фамилия мужчины всплыла на украинских ресурсах в списках брестских десантников.

Предлагалось убеждать его не атаковать Украину, выкладывались даже телефоны и другие контактные данные предполагаемых десантников (часть из них давно не служила в части).

Дата задержания Позднякова неизвестна. Дмитрия осудили 20 ноября 2023 года в Брестском областном суде.

Ему инкриминировали ч. 2 статьи 356 Уголовного кодекса — «Измена государству, совершенная должностным лицом».

По ней предусмотрено наказание от 10 до 20 лет тюрьмы. Какое наказание получил десантник, неизвестно.

16 января 2024 года прошла апелляция по делу Позднякова. Приговор вступил в силу.