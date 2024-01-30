В продуктовых предпочтениях белорусов зафиксировали «аномалии» 7 30.01.2024, 13:14

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В нашей стране стали меньше покупать картофель.

Белстат опубликовал статистику по продажам продуктов и непродовольственных товаров в прошлом году. Из них следует, что население стало меньше покупать (значит, и есть) некоторых овощей, включая картофель.

Объемы продаж свежего картофеля в прошлом году уменьшились на 3,5%. Вместе с ней наши сограждане стали есть меньше свежей свеклы и капусты, хотя, казалось бы, это самые доступные овощи. Судя по всему, в качестве альтернативы выбирают более дорогие томаты и огурцы. Их продажи за год выросли на 2,8% и 5,5% соответственно.

Также население стало потреблять больше свежих фруктов и орехов (прирост на 3,2%).

Обратная ситуация складывается с мясной продукцией. Если свинины (-3,8%), говядины (-23,2%) и даже птицы (-5,6%) стали есть меньше, то субпродуктов, наоборот, больше — рост на 10%. А мясных продуктов, большую долю в которых занимают колбасы и сосиски, стали потреблять на 4% больше, чем в 2022 году. Менее активно продается и рыба (-4,7%)

Получается, что в случае с овощами и фруктами население начало чаще делать выбор в пользу более дорогих продуктов, а в мясной и рыбной продукции, наоборот, активнее покупает дешевую.

В качестве хорошей новости можно было бы рассматривать снижение потребления сахара — на 17,4%. Но начали активнее потреблять конфеты, продажи которых увеличились на 3,8%.

Примечательно, что статистика зафиксировала снижение объемов продаж круп, макарон и муки. Между тем белорусы стали активнее покупать сыры и яйца.