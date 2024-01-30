«Ник и Майк»: Дилемма для Лукашенко обострилась 2 30.01.2024, 13:33

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Фото: Getty Images

Тянуть время не получится.

Три дня беготни за «окурком» (Путиным — ред.) принесли частичный результат. Денег в нужном объеме не дали сразу, но пообещали выделять по мере движения по графику транзита, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Назначение «парламента», потом ВНС с усаживанием во второе кресло будет сопровождаться определенными финансовыми вливаниями и реструктуризацией задолженностей. Так можно будет дотянуть до лета-начала осени. А там будет приниматься решение об уходе.

Пока же дали небольшой и символический аванс. Подтвержден полет в космос (ничего нового), строительство экспериментального реактора (ожидаемо, в «Соснах» заждались) и медиахолдинг (очень долго лоббировали). У последнего образования скромный бюджет, в реальности это повышение зарплаты белорусским пропагандистам за счет российского бюджета, так как о продвижении некоего союзного проекта речи идти не может.

Результаты скромные, но позволяющие рассчитывать, что до осени и 70-летнего юбилея при соблюдении условий можно дотянуть. А там можно попробовать оттянуть конец еще чуть-чуть.

«Тянуть время» — такая тактика обычно помогала «синепалому», но в этот раз будет сложнее.

Отчетливо сформированная «Ось зла», частью которой стала хунта, оставляет все меньше возможностей для маневра на Западе.

Обострение конфликта на европейском театре поставит перед выбором: воевать вместе с «окурком» или предать. Воевать хунта любит только в телевизоре.