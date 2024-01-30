Рогозин бьет тревогу из-за беспилотников ВСУ новой конструкции 8 30.01.2024, 13:40

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Россияне не могут их сбить с помощью обычных средств подавления.

Бывший глава Роскосмоса Рогозин, который часто бывает на оккупированных территориях Украины в составе армейских подразделений РФ, заявил о том, что в течение последнего месяца в распоряжении украинской армии появилось большое количество FPV дронов.

В своем Telegram-канале Рогозин сообщил, что Украине удалось масштабировать производство таких дронов за счет радикального упрощения конструкции моделей, которые при этом сохранили свою высокую эффективность, передает dialog.ua.

«Это уже не мультимоторный коптер, а самолетик с одним мотором. Канал управления работает на одной частоте, видеоканал - на другой», - пишет он.

По словам Рогозина, столкнувшись с новыми украинскими дронами, российские военные никак не могли сбить их. Они пытались использовать для этого антидроновое ружье, РЭБ, стреляли по ним из огнестрельного оружия, однако дроны продолжали полет на высокой скорости, выходя за пределы сектора подавления БПЛА традиционными средствами.

Рогозин опубликовал фотографии одного из таких дронов, который все же удалось сбить. На фото видно, что дрон имеет небольшие размеры и простую конструкцию.

Появление этих дронов в распоряжении украинской армии является серьезной проблемой для российской армии. Дроны могут использоваться для разведки, корректировки огня артиллерии и нанесения ударов по российским войскам.

Рогозин заявил, что российские военные разрабатывают новые средства для борьбы с такими дронами, однако пока они не смогли найти эффективного способа их поражения.

«Сбили в итоге, вот, знакомимся. Сделан из го*на и палок, но в дроне не это главное. Главное - как он управляется и что из смертоносного несет», - написал он.