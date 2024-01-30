Японские ученые создали необычного робота 30.01.2024, 13:39

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Из мышц и пластика.

Исследователи из Токийского университета в Японии создавали двуногого робота из настоящих мышц и пластика, способного ходить, поворачиваться и даже двигаться в воде, пишет New Voice.

Эксперименты в области разработки биогибридных роботов, сочетающие биологию и механику, давно стали частью робототехники.

Исследователь Японского университета Седзи Такеучи подчеркнул, что использование мышц в качестве приводов позволяет создавать компактных роботов с эффективными и плавными движениями.

Для создания более гибкого и точного в движениях робота, способного имитировать человеческую походку, исследователи сочетали пенопластовый буй и утяжеленные ноги для работы под водой. Скелет робота, главным образом, выполнен из силиконизированной резины, которая сгибается в соответствии с движениями мышц.

Используя полоски мышечной ткани, прикрепленные к каркасу на каждой ноге, исследователи добились того, что робот успешно «ходил» под воздействием электричества. В экспериментах он продемонстрировал способность останавливаться и совершать точные повороты.

Такеучи отметил, что в текущем испытании электроды управлялись вручную, что занимало время. Однако команда планирует интегрировать электроды в робота, увеличив тем самым эффективность передвижения.

Помимо этого, ученые собираются оборудовать робота суставами и более мощными мышцами, чтобы придать движениям больше сложности. Однако до того, как это произойдет, необходимо разработать систему подачи питательных веществ, чтобы обеспечивать жизнедеятельность тканей.

Ведущий автор работы подчеркнул, что даже такой небольшой шаг, как создание ходящего биогибридного робота, представляет собой значительный прогресс в исследованиях этой области. Эта работа была поддержана программой JST-Mirai, JST Fusion Oriented Research и Японским обществом содействия науке.