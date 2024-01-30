Вводятся изменения в выдаче польских виз по картам поляка 2 30.01.2024, 13:46

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Новые правила будут распространяться на новые визы.

С 31 января белорусам, которые получают польские визы на основании карты поляка, в паспорта будут ставить визовые наклейки с целью поездки номер 23, а не 18. Вступает в силу соответствующее распоряжение министра внутренних дел.

Изначально мера обсуждалась для защиты белорусских граждан польского происхождения. Сейчас тем, кто получает визы на основании карты поляка, в паспорта вклеиваются визовые наклейки с целью выдачи «18». Поэтому при пересечении границы таких граждан можно отследить. Между тем, в Беларуси запущена кампания по принуждению к отказу от карт поляка. В Польше решили, что если у виз на основании этого документа не будет отдельной «метки», то выделить обладателей карт поляка будет труднее.

Вместе с тем результативность принятой меры защиты может снизиться. Ранее отметку «23» ставили также обладателям виз PBH и виз, выданных в некоторых других целях, отдельно не поименованных. Однако после ликвидации виз PBH «затеряться» в толпе айтишников и обладателей других виз станет сложнее.

Новые правила будут распространяться на новые и ранее поданные, но не рассмотренные заявки.