СМИ: В январе в Беларусь четыре раза поступал военный груз Китая 3 30.01.2024, 13:57

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Что известно?

В начале января Китай совершил четыре рейса транспортного самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь. Вероятно, поставлял военный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в Национальном аэропорту «Минск». В течение 4-х дней Boeing 747-4FTF совершил четыре рейса по маршруту Урумчи - Минск:

08.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;

10.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

11.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

Все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время - с 09:30 до 10:10. После этого самолет находился в Беларуси около 3 часов, что достаточно для проведения разгрузки.

Также можно предположить, что рейсы осуществлялись двумя партиями, то есть, 8 и 9 января, а также 10 и 11 января.

В Национальном аэропорту «Минск» располагается логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы. Все грузовые самолеты обычно паркуются на специальных стоянках, но китайский B-2476 в этот раз парковался на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов.

В частности VIP-стоянка расположена дальше остальных, а справа от нее находится КПП для выезда из аэропорта кратчайшим путем и без посещения пунктов досмотра в здании.

«По нашим данным, борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт, поскольку вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом», - пишет издание.

В 2017 году Беларусь взяла на вооружение китайские бронеавтомобили CS/VN3 Dajiang, которые были привезены в страну с помощью точно такого же грузового самолета Boeing 747-4FTF компании Air China Cargo.

«За один рейс Boeing 747 вполне может привезти как минимум четыре-пять таких бронеавтомобилей, но, кроме бронеавтомобилей, белорусский ВПК использует и китайские комплектующие для производства ракет РСЗО «Полонез», - добавляет издание.

В то же время пока неизвестно, что конкретно транспортировали китайские самолеты. Впрочем, все указывает на то, что это был груз военного назначения.