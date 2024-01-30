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Воздушный бой украинского и российского беспилотников показали на видео

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  • 30.01.2024, 14:07
  • 2,726
Воздушный бой украинского и российского беспилотников показали на видео

Такое увидишь нечасто.

В сети опубликованы редкие кадры воздушного поединка украинского и российского беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись воздушного боя опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первой атаки вражеский беспилотник начинает снижаться и в конце концов падает на землю.

«Такое увидишь нечасто. Редкие кадры сбивания вражеского дрона операторами подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады», - отмечает в комментарии автор публикации.

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