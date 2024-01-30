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Пьяный рыбак поспорил, что дойдет до Минска пешком 50 км

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  • 30.01.2024, 14:09
  • 2,938
Пьяный рыбак поспорил, что дойдет до Минска пешком 50 км

И проиграл.

На выходных в Минское РУВД поступило сообщение: по проезжей части трассы Н-8964 идет мужчина с явными признаками опьянения. Милиция выехала за ним.

«Во время разговора с инспекторами мужчина рассказал о том, что выпил на рыбалке с друзьями и поспорил, что сможет пешком пройти 50 километров до Минска», — пояснили в УВД Минской области.

Медосвидетельствование показало 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Инспекторы доставили 39-летнего мужчину домой, утверждают милиционеры.

В отношении него составили протокол по части 2 статьи 18.20 КоАП РБ («Нарушение ПДД пешеходом в нетрезвом состоянии»).

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