Израильские военные рассказали, сколько займет ликвидация угрозы ХАМАС 30.01.2024, 14:22

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Ликвидированы девять тысяч боевиков.

Израильские военные считают, что ликвидация угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или даже больше. По данным ЦАХАЛ, 9 тысяч боевиков погибли, но их инфраструктура осталась.

Об этом пишет Bloomberg.

Израильские военные заявляют, что ведут самые ожесточенные бои в южном городе Хан-Юнис, где они надеются убить или захватить лидеров ХАМАС, предположительно скрывающихся в туннелях с заложниками.

Bloomberg пишет, что боевые действия в секторе Газа оказались более жесткими, чем предполагали многие израильские военные чиновники. Погибли около 220 израильских солдат. Но лидеры настаивают на том, что добились значительного прогресса.

По словам офицера разведки, у Израиля впереди еще много месяцев до достижения своих целей, которые включают захват или уничтожение боеприпасов и оружия, а также приведение в негодность военных баз и туннелей ХАМАС.

По его словам, на это уйдет весь 2024 год, а возможно, и больше.

Офицер также заявил, что командный состав двух оставшихся бригад — одной в центре сектора Газа и другой в южном городе Рафах — все еще цел. Во главе каждой бригады стоят от 70 до 150 командиров, и их убийство или захват в плен крайне важны для ликвидации этих подразделений.

Израиль ведет сухопутную операцию на территории сектора Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, унесшего жизни около 1200 израильтян.