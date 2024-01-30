«Без слез в квартиру не зайдешь» 30.01.2024, 14:35

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Новые правила приемки жилья для белорусских льготников вызвали ажиотаж в Сети.

Новость об изменении условий передачи в эксплуатацию новостроек в Беларуси всколыхнула социальные сети. Белорусы разделились на два лагеря — тех, кто с воодушевлением воспринял решение правительства строить жилье для льготников только с внутренней отделкой, и тех, кто расценил это как ухудшение условий строительства для самих же льготников.

В числе тех, кто теперь может рассчитывать на квартиру или дом исключительно с чистовой внутренней отделкой — белорусы, которые строят жилье с привлечением льготных кредитов и одноразовых субсидий, в частности, многодетные семьи. По мнению автора одного из видео в TikTok, которая публикует на своей страничке видео с актуальными новостями из Беларуси под ником @newsbqtq45q, эта новация приведет к тому, что «быть многодетными в Беларуси станет менее выгодно». Менее чем за сутки видео набрало более 210 тыс. просмотров и почти 700 комментариев.

И пока одни комментаторы возмущались самой постановкой вопроса о «выгодности» статуса многодетной семьи в Беларуси, другие поделились своим опытом строительства жилья на льготных условиях. Причем зрители разделились фактически на два лагеря: одни утверждали, что строительство жилья с отделкой позволяет семье сразу же въехать в сданное эксплуатацию жилье, а не жить годами в состоянии бесконечного ремонта; другие настаивали на том, что покупать условную «бетонную коробку» и заниматься чистовой отделкой самостоятельно выходит дешевле и лучше с точки зрения качества.

«За такую отделку жалко денег, без слез в квартиру не зайдешь», — пожаловалась одна пользовательница соцсети.

«Какая там отделка, в санузлах краска, на которую потом плитку нельзя ложить,а содрать ее много сил и терпения надо…. Лучше все с нуля самому сделать», — поддержал ее другой зритель.

Некоторые пользователи соцсети поделились собственным опытом, пожаловавшись, что «после этой отделки, нужно самому переделывать».

«Мне на отделку не хватало. Теперь, видя отделку других, сколько там косяков и сколько еще вылезет при усадке дома, даже обрадовалась, что без отделки», — написала одна женщина.

«Успели построить без отделки слава богу и в отделку вложили 2 тыс. вместо 6 тыс.», — поделилась своим опытом другая.

Впрочем, много в комментариях было и тех, кто расценивает предложение Совмина как плюс, особенно для многодетных семей, аргументируя это тем, что «ремонт — это дорогое удовольствие».

«Да с отделкой дороже, но зато ты можешь сразу заехать и жить. А без отделки люди похватали квартиры, а теперь жалеют, потому что дорого нынче делать ремонт», — отметил один из зрителей.

Другой комментатор назвал решение правительства «очень правильным», поскольку позволяет тем, «у кого есть деньги», по желанию улучшить ремонт, а остальным дают возможность вселиться в пригодные для жилья дома.

«Большая масса многодетных не имеют денег на ремонт и годами либо живут на бетонных полах, либо вообще не могут заселиться в квартиры», — отметил комментатор.

«Дом дает усадку. Проще купить квартиру с минимальным ремонтом и сразу жить, чем заниматься ремонтом еще год и жить в грязи», — обратил внимание на еще один важный для новоселов момент другой зритель.