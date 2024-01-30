«Меня просили не ломать ракетки» 1 30.01.2024, 14:45

Соболенко рассказала, почему собиралась бросить теннис.

Наутро после того, как белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла свой второй подряд Открытый чемпионат Австралии, после долгой ночи празднования и всего нескольких часов сна она оказалась на съемочной площадке фэшн-журнала Vogue Australia. А после фотосессии дала интервью.

Отвечая на вопрос о победном духе, Арина вспомнила, как в детстве ей доставалось от родителей за то, что она ломала ракетки:

«Они никогда не злились на меня за проигрыши, говорили, что главное – выкладываться по полной, бороться за каждое очко. И не ломать ракетки, – с улыбкой вспомнила теннисистка. И добавила, что до 12-летнего возраста «сломала шесть или семь ракеток, а это очень много» (цена профессиональной теннисной ракетки для подростков – $100-300 – ред.)

Рассказала Арина о главной проблеме прошлого года, решив которую, не оставила шансов своим соперницам: «Весь год у меня были проблемы с подачей. Я усердно работала над ее исправлением и пыталась понять, в чем, собственно, проблема. Мы перепробовали кучу разных способов, и в итоге нашли решение».

«Был момент, когда я собиралась все бросить, – призналась Соболенко. – Просто не могла продолжать. Но поняла, что не имею права сдаться из-за своей семьи. Отец точно не принял бы этого».

«Надеюсь, что моя история поможет кому-нибудь поверить в себя», сказала в конце беседы белорусская чемпионка.

Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-я ракета мира) 27 января разгромила китаянку Цинвэнь Чжэн (12-ю ракетку мира) со счетом 6-3, 6-2 и взяла титул в женском финале Australian Open второй раз подряд.