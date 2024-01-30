В России раскрыли шокирующие темпы вымирания крупнейших городов 2 30.01.2024, 14:52

2,066

Опубликован демографический прогноз.

Вымирание России, которая может потерять более 12 млн населения до 2046 года, начнется с крупнейших городов.

Это следует из демографического прогноза Росстата, пишет РБК.

Согласно документу, в ближайшие два десятилетия лидерами по естественной убыли населения (рождаемость за вычетом смертности) будут три крупнейших города страны: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В частности, российская столица, как ожидают в Росстате, за указанный период потеряет суммарно 695,2 тыс. человек (в среднем 31,6 тыс. в год).

В Санкт-Петербурге естественная убыль составит 466,4 тыс. человек (в среднем 21,2 тыс. в год). В свою очередь Нижегородская область, столицей которой является третий по населению город России Нижний Новгород, лишится в результате естественной убыли 440 тыс. человек (в среднем 20 тыс. в год).

Также 610 тыс. человек потеряет Московская область, 462 тыс. — Краснодарский край, 440 тыс. — Самарская область и по 352 тыс. Свердловская, Саратовская и Воронежские области.

Во всем развитом мире столицы и многие крупные города живут не за счет естественного прироста, а за счет миграционного, говорит завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Калабихина. «Это не вызывает удивления», — отметила она.

По прогнозу Росстата, к 2046 году накопленный миграционный прирост в Москве составит 682 тыс. человек, за счет чего численность населения в столице останется практически на уровне начала 2024 года (13,1 млн человек). В Подмосковье же за счет миграции население к указанному сроку вырастет на 862 тыс. человек.

В целом, согласно прогнозу Росстата, население России до 2046 года будет сокращаться со скоростью более 500 тыс. человек в год. В 2023 году в результате естественной убыли Россия потеряла 600,7 тыс. человек, в 2024-м потеряет 675,1 тыс., в 2025-м — 693,2 тыс., в 2026–2027 гг. — более 700 тыс. Затем естественная убыль начнет плавно замедляться — до 652 тыс. в 2030 году, 532 тыс. — в 2035-м, но останется выше 400 тыс. человек в год даже к середине 2040-х.

Общая численность населения сократится меньше — на 7,6 млн человек за 2023–2045 гг. В то же время ежегодно в Россию будут прибывать более 200 тыс. мигрантов. Накопленным итогом к 2046 году их приток достигнет 4,8 млн человек, что, впрочем, компенсирует лишь 40% естественной убыли населения. В результате из 146,4 млн постоянных жителей на начало 2023 года в России к 2046 году останется 138,8 млн, что станет минимумом с 1981 года.

В негативном прогнозе Росстата темпы сокращения населения страны ускорятся до более чем 800 тыс. человек в год, а к 2046 году в Россия будут проживать 130,6 млн человек. Примерно столько же (129 млн) проживало в Российской империи в 1897 году.