Полковник ВСУ: Российская авиация понесла очень болезненную потерю 30.01.2024, 15:00

1,728

Украинские военные нащупали алгоритм.

В последнее время Вооруженные Силы Украины часто сбивают вражеские самолеты. 30 января Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-34 над Луганской областью.

Самолет Су-34 едва ли не самый частый гость в статистике украинского Генштаба. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник рассказал «24 Каналу», как оккупанты использовали истребитель и насколько болезненная это для них потеря.

ВСУ нащупали алгоритм

Су-34 – это один из новейших российских бомбардировщиков. По официальным сведениям, страна-агрессор всего изготовила 143 таких самолета.

«Очень серьезная и значительная потеря. Если мне не изменяет память, то Украина уже уничтожила в пределах 30 бортов. Это очень высокий показатель», – заметил Черник.

Именно с бомбардировщика Су-34 производится запуск управляемых авиационных ракет Х-59. Он может брать на борт до шести единиц.

«Очень чувствительная и неприятная ракета», – подчеркнул военный эксперт.

Также Су-34 является носителем корректированных авиационных бомб КАБ-500 до шести единиц и современных управляемых авиационных бомб УПАБ-1500Б до трех единиц самое сложное вооружение, которое не подлежит сбитию. КАБы запускают с расстояния от 40 до 70 километров.

«С бомбами бороться невозможно. Когда она из пилона вышла и стала на боевой курс, то обязательно доходит до цели, а вот с носителем надо и можно бороться. То, что мы нащупали алгоритмы их сбивания, это просто замечательно», – сказал Черник.

По его словам, с каждым годом россиянам будет все труднее и труднее строить такие машины. Они действительно нашли схемы обхода санкций, но не в таком количестве и таких масштабах, как бы им это было нужно. Такие «птички» падают быстрее, чем строятся.