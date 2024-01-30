Минчанка продала квартиру в центре столицы и дачу, чтобы «избежать неприятностей» 30.01.2024, 15:03

Но даже это не помогло.

Минчанка перевела телефонным мошенникам более 500 тысяч рублей. Подробности уголовного дела о хищении в особо крупном размере рассказали в Следственном комитете.

В октябре прошлого года на телефон 72-летней минчанки позвонила незнакомка. Женщина представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что с использованием документов пенсионерки с ее банковских счетов похищены деньги. Взволнованная минчанка ответила, что пойдет разбираться в ближайший филиал, однако телефонный разговор быстро прервался. Через некоторое время ей по видеосвязи для правдоподобности легенды позвонил якобы представитель банка и пообещал спасти денежные активы. Мужчина рассказал клиентке, что необходимо снять все средства с депозитных счетов и оформить новые.

На этом разговоре «консультации» не закончились. Череда незнакомцев представлялась сотрудниками различных ведомств и каждый из них уверял женщину о необходимости немедленно делать то, что они говорят, иначе она потеряет свои сбережения. Минчанку убедили никому не сообщать о случившемся, так как ведется очень серьезное расследование и за разглашение тайны она может отправиться в тюрьму.

Под чутким руководством звонивших испуганная женщина написала заявление, в котором она обязалась хранить молчание. Подозрений у пенсионерки не вызвало и то, что все «законные» действия проводятся через приложение Telegram и лжесотрудникам не требуются оригиналы документов.

После того, как минчанка выполнила требования координаторов и перевела им 32 тысячи рублей, фигуранты стали интересоваться есть ли у состоятельной женщины драгоценности. Консультанты сообщили пенсионерке, что золото нужно сдать в ломбард, а вырученные средства перевести на новый счет или же ее украшения просто заберут злоумышленники. Доверчивая женщина опять беспрекословно последовала указаниям «специалистов» и заложила свое имущество.

Далее псевдоправоохранитель уведомил женщину, что ее недвижимость выставлена на продажу серыми риэлторами. Мужчина рассказал, что необходимо опередить аферистов и продать квартиру и дачу самой, деньги перевести на подконтрольные счета и тогда получится выйти на преступников. Минчанка долго отказывалась, однако настойчивые советчики уговорили ее пойти на сделку. Координаторы контролировали каждый шаг потерпевшей и просили отчитываться за все действия. Они предоставили контакты «надежных» агентов по недвижимости и уверили, что продажа жилья просто формальность и после поимки мошенников все имущество будет возвращено.

Завидная жилплощадь в столице продалась быстро. Все вырученные деньги женщина положила на карт-счета, реквизиты которых передала своим «доверенным» лицам. На время «следствия» пенсионерка попросила новых владельцев квартиры пожить какое-то время у себя дома, в качестве арендатора.

После того, как все договоренности были выполнены, минчанка решила проверить свои счета, но сделать ей этого не удалось. Банковские реквизиты женщины оказались заблокированы. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферы. Она сообщила об этом своим близким, которые обратились в милицию.

Назойливые советники не прекратили телефонные атаки. Они говорили женщине, что она совершила огромную ошибку — разгласила тайные сведения и теперь ее и всех, кому она сообщила о своих действиях ждут большие неприятности. На этот раз рядом с потерпевшей находилась дочь, которая немедленно прекратила общение с аферистами.

За несколько месяцев виртуальным мошенникам удалось обмануть минчанку на более чем 500 тысяч белорусских рублей.

В ходе допроса потерпевшая рассказала, что была уверена в том, что связь держит с реальными правоохранителями. Пожилую женщину не смутило, что за все время общения лжесотрудникам не понадобилась личная встреча и расследование уголовного дела можно вести через мобильный мессенджер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 (Хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере). Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.